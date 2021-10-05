انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة مجمع العلمين للبتروكيماويات

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة التأسيسية لشركة مجمع العلمين للبتروكيماويات "علمين" كشركة مساهمة مصرية ، وأحد المشروعات الجديدة فى مجال صناعة البتروكيماويات ، والتى تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المتاحة بمصر عن طريق إنتاج منتجات عالية القيمة تنتج ولأول مرة فى مصر وأفريقيا بدلاً من استيرادها من الخارج ، بالإضافة الى إنشاء قاعدة صناعية جديدة في هذه المنطقة الصناعية الواعدة تقوم على منتجات المشروعات من خلال تحفيز إقامة صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم تسويقها محلياً وعالمياً، والعمل على إيجاد فرص جديدة للاستثمار وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق ، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم فى دعم وزيادة العائد الاقتصادى.





وأوضح الملا أن عقد جمعية شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات يُعد أحد ثمار جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات الاستراتيجية والحيوية ، مؤكداً أن مردود المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها والتى ستقام على مساحة 1600 فدان بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة وباستثمارات تقدر بحوالى 5ر10 مليار دولار لإنتاج 6 مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية المتخصصة والغير تقليدية والتى لا يتم إنتاجها محلياً ، ستنعكس إيجايباً على منطقة العلمين الجديدة باعتبارها ظهير صناعى واعد لإقامة العديد من الصناعات الرئيسية والتكميلية وتحقق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة بالمنطقة.

ووجه الملا بالبدء فى تنفيذ الخطط المحددة لإقامة تلك المشروعات على أعلى مستوى من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة فى هذا المجال ، مشيراً إلى هناك تجربة جيدة جارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهو مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات والتكرير.

ومن جانبه أوضح الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن المشروعات المخطط تنفيذها تشمل مشروع إنشاء مجمع البتروكيماويات ، ومجمع إنتاج الصودا آش ومشتقاتها، ومجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته، ومصنع إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، ومصنع إنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص، ومجمع إنتاج المرافق والتخزين والخدمات اللوجستية، ومجمعات صناعات صغيرة ومتوسطة ملحقة ، وتهدف هذه المشروعات إلى إنتاج منتجات بتروكيماوية عالية القيمة تنتج لأول مرة فى مصر وأفريقيا بدلاً من استيرادها من الخارج وتشمل المنتجات على سبيل المثال لا الحصر البولي ايثيلين منخفض الكثافة والذى ينتج بمصر لأول مرة، ومشتقات VAM وهى المادة الرئيسية فى الدهانات والمواد اللاصقة ، والبوليولز وهى مادة رئيسية في الصناعات المغذية للسيارات، ومنتج الاستيرين لتـامين احتياجات شركة استيرينكس ، بالإضافة إلى مشتقات السيليكون التي تدخل في الصناعات الالكترونية والغزل والنسيج ، وثانى أكسيد التيتانيوم الذي يدخل فى صناعات الاصباغ والدهانات والصناعات التعدينية المتخصصة والصودا آش ومشتقاتها والتى تدخل فى صناعات الزجاج والورق وغيرها.