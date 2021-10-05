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إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
تمكنت وزارة الموارد المائية والري اليوم من تنفيذ 603 إزالة خلال حملة موسعة في نطاق محافظات "القاهرة – الجيزة- القليوبية- الغربية – المنوفية – كفر الشيخ – البحيرة - الدقهلية" مؤكدة أنه بذلك أصبح إجمالي الإزالات التي نفذتها الوزارة على نهر النيل 65466 إزالة.

تنفيذ أضخم حملة لإزالات 

وبدأت الوزارة بالأمس تنفيذ أضخم حملة لإزالة التعديات في تاريخ وزارة الموارد المائية والري بهدف إستعادة المجرى المائي لفرع رشيد لحالته الطبيعية والتي تأثرت نتيجة للمخالفات الواقعة عليه، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر.

خطة متكاملة

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأنه تم وضع خطة متكاملة لإزالة ما يزيد على 3000 حالة تعدي على مجرى فرع رشيد خلال 10 أيام، مؤكدًا أن حملة الإزالات بدأت بالفعل ولا زالت أعمال الإزلات جارية حتى الآن والتي تنوعت بين أعمال ردم ومباني مخالفة وأسوار وعشش فى محافظات "الجيزة – البحيرة - القليوبية – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ".

وأشار "عبد العاطى" أن أعمال الازالات تتم بالتنسيق التام مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، مضيفا أن وزارة الموارد المائية والري قامت بتوفير المعدات اللازمة للإزالات، مشيرًا الى أنه يتم تنفيذ أعمال الإزالات على حساب المخالفين أنفسهم.

التنسيق مع وزارة التنمية المحلية

وأضاف وزير الري أنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لازالة كميات كبيرة من المخلفات الملقاة بجوار جسور فرع رشيد بنطاق محافظة الجيزة ومركز تلا بالمنوفية.

رصد 700 تعدى على فرع دمياط

كما أضاف "عبد العاطى" أنه تم رصد 700 تعدى على فرع دمياط، وتم وضع خطة متكاملة لإزالة هذه التعديات في القريب العاجل.

وصرح "عبد العاطى" بأن الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل، وبما يؤدي لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات"، موضحًا أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)
إزالة 603 حالات تعد على نهر النيل في 8 محافظات (صور)

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وزارة الري نهر النيل فرع رشيد السيسي التعدي على النيل والمجاري إزالات أخبار الري

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