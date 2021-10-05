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بوسي تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 05:12 م
بوسي
بوسي
مي مرسي
شاركت المطربة بوسي صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بوسي، بفستان قصير باللون السيلفر، كماعتمدت على الميك أب الصاخب وتركت شعرها منسدلا على كتفها مما آثار إعجاب جمهورها وتفاعله من خلال خاصية التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها في مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

بوسي تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها
بوسي تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

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