منتخب مصر يكتمل بانضمام محمد صلاح قبل مواجهة ليبيا

انضم اليوم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفريق ببرج العرب قادمًا من مطار القاهرة الذي وصله صباح اليوم ، فيما سيشارك الفريق تدريباته المسائية التي ستقام بستاد الجيش ببرج العرب.

وبوصول صلاح تكون قائمة ال24 لاعبًا المختارين لمباراتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم، قد اكتملت حيث انضم أمس للفريق كل من محمد النني لاعب الأرسنال الإنجليزي وأحمد حسن (كوكا) لاعب كونيا سبور التركي و مصطفى محمد لاعب جلاتا سراي التركي وعمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، وسبقهم في الانضمام أمس الأول - الأحد - أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي، فيما انتظم المحترفون بالداخل ال18 في المعسكر منذ يوم السبت الماضي وهم:

محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي وأكرم توفيق وأحمد فتحي وباهر المحمدي ومحمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم وأحمد أبو الفتح وأيمن أشرف وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي وأحمد سيد "زيزو" و عبد الله السعيد وابراهيم عادل ورمضان صبحي.

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبا صباحيا بفندق الاقامة ارتكز على النواحي البدنية.