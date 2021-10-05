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الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
محمد زويد

نجح المهندس يحيى الكومى المرشح على منصب رئاسة النادي الإسماعيلي في الحصول على توقيع جاستن شونجا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك رغبة منه في تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالقلعة الصفراء خلال المرحلة المقبلة.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصادره الخاصة أن اللاعب تواجد مساء أمس داخل اجتماع ودي جمع بينه وبين المهندس يحيى الكومي الذي قام بالترشح على مقعد رئيس نادي الإسماعيلي وتراجع بعد ذلك لعدم قدرته على استكمال المرحلة المقبلة.

وأفادت مصادرنا أن جلسة أمس شهدت توقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى صفوف الدراويش لمدة 3 مواسم، ومن المقرر أن يتولى المهندس يحيى الكومى مصاريف الصفقة.

وبحسب ما أُكد لنا أنه يوجد موافقة من قبل الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف، بالإضافة إلى أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم إعلان التعاقد مع أكثر من صفقة استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الإسماعيلي قد أعلن تعاقده مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة والأهلي السابق، وعصام صبحي مدافع الجبهة اليسرى لمصر المقاصة.

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