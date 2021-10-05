من قلب مانشستر يونايتد.. إنتر ميلان يتحرك لضم صفقة مدوية

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي الميركاتو الشتوي المقبل في يناير القادم.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان سيحاول استغلال وضع الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط مانشستر يونايتد من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن فان دي بيك كان قريبا للغاية من الانضمام إلى إيفرتون في الصيف الماضي على سبيل الإعارة ولكن النرويجي اولي جونار سولسكاير المدير الفني للمان يونايتد أوقف رحيله في اللحظات الأخيرة.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن فان دي بيك فشل في الحصول على مركز أساسي منذ انضمامه إلى الشياطين الحمر في 2020، حيث خاض مع مانشستر يونايتد 39 مباراة حتى الآن وسجل هدف واحد وصنع هدفين آخرين.