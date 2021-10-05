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محمد حماقي يروج لأغنيتة الجديدة "يا فاتني" عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 06:00 م
محمد حماقي
محمد حماقي
بسمة عادل
حرص الفنان محمد حماقي أن يروج لأغنيتة الجديدة بعنوان "يا فاتني" والذي من المقرر طرحها غداً على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



نشر الفنان محمد حماقي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام برومو الأغنية وعلق عليها قائلاً يا فاتني بكرة جاهزين".




وفي سياق آخر طرح الفنان محمد حماقي أغنية جديدة لها منذ أيام بعنوان عرض مستمر من كلمات وألحان عايز الشافعي، توزيع وميكساچ توما، ديچيتال ماستر طارق مدكور.

الكلمات المفتاحية

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