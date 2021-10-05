مفاجأة حول موعد انطلاق برنامج محمد هنيدي على "المحور"







اقترب انطلاق برنامج الفنان محمد هنيدي، على قناة المحور، هنيدي شو، الذي يعد التجربة الأولى له في عالم تقديم البرامج التلفزيونية.



وبدأت بالفعل شركة "MWM" المالكة لقناة المحور في الترويج للبرنامج، من خلال الدعاية والإعلان له من خلال البوسترات الخاصة للبرنامج على المحاور والكباري الرئيسية، حيث من المقرر عرض البرنامج يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 10 مساءً.



وأعلن رئيس قناة المحور الكاتب الصحفي عمرو الخياط، عبر صحفته على فيس بوك اقتراب موعد انطلاق البرنامج قائلًا: "قريبًا هنيدي على المحور".



وفي سياق منفصل، يحل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على برنامج معكم، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة سي بي سي.



ويوضح هنيدي خلال اللقاء مدى سعادته بفيلمه الأخير، الذي حقق إيرادات عالية، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما فول الصين العظيم في عام 2004، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة التاسعة مساءً.



