Advertisements

أذربيجان ترد على طهران بغلق مكتب ممثلية المرشد الايراني في باكو

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
وكالات

أغلقت أذربيجان اليوم الثلاثاء، المكتب التمثيلي للمرشد الأعلى علي خامنئي، في باكو والمسجد التابع له.

 

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن مسجد وممثلية المرشد الأعلى تم إغلاقهما اليوم الثلاثاء بأمر من سلطات جمهورية أذربيجان.

 

من جانبها قررت إيران غلق أجوائها أمام الطائرات الأذربيجانية التي تمد وحدات عسكرية في ناختشيفان.

 

وأبلغت طهران باكو بذلك من خلال القنوات العسكرية الرسمية.

 

وتأتي هذه التطورات على خلفية التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين في الأيام الأخيرة، وقد صرحت طهران بإنها رصدت تحركات إسرائيلية قرب حدودها، مضيفة أن هذه التحركات تنطلق من أذربيجان.

 

من جانبه نفى الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، صحة الاتهامات الموجهة إلى أذربيجان من قبل طهران بنشر قوات إسرائيلية في المنطقة قرب الحدود الإيرانية.

 

هذا وقد أعلنت طهران نهاية الأسبوع الماضي أن سفارتها في العاصمة الأذربيجانية باكو تعرضت لاعتداء، على خلفية بروز خلافات بين الدولتين المجاورتين.

الكلمات المفتاحية

طهران باكو اذربيجان

أخبار تهمك

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ يوم

عاجل - آخر تطورات أزمة القيد في الزمالك.. تفاصيل جديدة

منذ ساعة و 22 دقيقة

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يومين

عاجل - بشرى سارة في الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يواصل ملاحقة " الهارب " ويلجأ للكاس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ يوم

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 22 ساعة

بديل ساسي.. الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ أقل من ساعة

مبابي يفاجئ ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 15 ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

خامنئي: طهران لن تتفاوض مع المسؤولين الأمريكيين على أي مستوى

الفساد يأكل إيران وتراجع كبير في سعر العملة المحلية

في يوم ميلاده.. كيف أجرم "خامنئي" بحق شعبه؟

السلطات الإيرانية تعتقل ابن الزعيم المعارض مهدي كروبي

إيران تعلن سقوط طائرة مسيرة عند الحدود الأذربيجانية

مسؤول يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:21 م

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

01:55 م

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

03:31 م

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

02:50 م

عاجل.. الأهلي يواصل ملاحقة " الهارب " ويلجأ للكاس

03:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements