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"وفيق نصير": الدستور الصيني الجديد يهتم بالقضايا البيئية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:39 ص
وفيق نصير
وفيق نصير
مارينا بشارة
أكد الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن هناك رؤية مختلفةً للصين، حيث أصبح الدستور الصيني الجديد يهتم بالقضايا البيئية ودفعها نحو الأفضل.

وأضاف "وفيق" في تصريح خاص للفجر، أن الصين تتحول نحو بيئة أفضل داخليًا، مشيرًا الي أن الأمر أصبح ملموسا من خلال جودة الهواء داخل المناطق الصينيه نفسها.

وأوضح عضو البرلمان البيئي أن جهود الدولة الصينية تكاتفت نتيجة الدستور الجديد لدعم الطاقات البيئية بكافة أشكالها.

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الفجر الصين البيئة

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