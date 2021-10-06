"وفيق نصير": الدستور الصيني الجديد يهتم بالقضايا البيئية

أكد الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن هناك رؤية مختلفةً للصين، حيث أصبح الدستور الصيني الجديد يهتم بالقضايا البيئية ودفعها نحو الأفضل.





وأضاف "وفيق" في تصريح خاص للفجر، أن الصين تتحول نحو بيئة أفضل داخليًا، مشيرًا الي أن الأمر أصبح ملموسا من خلال جودة الهواء داخل المناطق الصينيه نفسها.



