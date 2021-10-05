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محافظ الإسماعيلية يشدد علي رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
شدد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، علي رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء المحافظة، للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الصدد كثفت أحياء محافظة الإسماعيلية أعمال رفع القمامة من الشوارع، حيث قام حي أول برفع 650 طن خلال أسبوع من جميع قطاعات الحي، وتضمنت طريق البلاجات، وشارع ام كلثوم، ومزلقان عبدالحكيم عامر، ونفق الثلاثيني، وشارع محمد على وشارع ام امون شارع مسجد النحاس، والمربعات الداخلية.

كما حرص حي ثان الإسماعيلية برفع 1262 طن خلال أسبوع من قطاعات الحي، ورفع جميع تجمعات القمامة من المربعات الداخلية، كما قام حي ثالث برفع 926 طن من القمامة خلال أسبوع، بالإضافة إلى المربعات الداخلية بالمساكن.

وأكد محافظ الإسماعيلية على الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية وعلى رأسها الارتقاء بمستوى النظافة العامة، مؤكدا أن راحة المواطن من أولى أهتمامات الجهاز التنفيذي.

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