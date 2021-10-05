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تعرف على موعد طرح أحدث أغاني دياب

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 06:31 م
دياب
دياب
يارا أحمد


تعاقد الفنان دياب ،  مع المنتج وليد منصور، للإشراف على أعماله، بالإضافة لظهوره في البرامج والإعلانات والكليبات.

وقال المنتج وليد منصور في تصريحات صحفية إنه من المقرر طرح أغنية جديدة لـ دياب، يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك بعد طرحه أغنية يا ساتر.

وأشار وليد منصور، إلى أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم طرح أغنية لـ دياب كل شهر، مؤكدًا إعجابه الشديد بموهبة دياب، ودعمه الكامل له.

ويشارك دياب في فيلم كوزمو من إنتاج وليد منصور، والذي يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم خالد النبوي ومصطفى شعبان ونيللي كريم.

وفي سياق مختلف، شارك دياب في الموسم الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل نسل الأغراب، وشاركه بطولته كل من أحمد السقا، أمير كرارة، منة فضالي، فردوس عبد الحميد، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

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