برلمانية: انتصار أكتوبر أعاد لنا العزة والكرامة ومنها نستمد قوتنا

تقدمت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.





وقالت "شوقي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن انتصار أكتوبر سيظل لحظة فارقة في تاريخ مصر، بعدما قدم أبطالنا العظماء البواسل أروع البطولات في التضحية والفداء وحب الوطن، وأثبتوا للعالم أجمع أن المصريون لن يفرطون في حبة رمل واحدة من أرض الوطن مهما كانت الظروف والتحديات.



