الساحر يحسم مصيره مع يوفنتوس

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يضع الرتوش الأخيرة في تجديد عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه من المقرر أن يجدد يوفنتوس عقد باولو ديبالا حتى يونيو 2025 وأن الاتفاق في مراحله النهائية .

وأوضح فابريزيو رومانو أنه حتى الآن، لم يتم التوقيع على العقد ولكن الأمور تتقدم وسيتم حسم التفاصيل الصغيرة قريباً .

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن عقد باولو ديبالا مع يوفنتوس ينتهي في يونيو 2022 ولطالما أراد النجم الأرجنتيني الاستمرار في صفوف السيدة العجوز .