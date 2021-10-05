تصريح مهم من التعليم بشأن الطالب المخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا





وأشار حجازي، إلى أن ولى الأمر يقدم ما يفيد بوجود إصابة مؤكدة للحالة ومن ثم الشخص المخالط يعزل فى المنزل.



وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، لاستعراض الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022.



حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، وعدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم والصحة والسكان

شدد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي أن الطالب المخالط لحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يعزل فى المنزل لمدة 14 يوما بعد تقديم تقرير طبي من ولى الأمر، على أن يتم المتابعة لحالة الطالب من قبل وزارة الصحة والسكان.