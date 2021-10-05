نبيل الحلفاوي يكشف عن رأيه في هدف محمد صلاح

شارك الفنان نبيل الحلفاوى، رأيه بشأن هدف محمد صلاح، أمام فريقه "ليفربول".



وكتب نبيل، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يرد فيه على أحد متابعيه بشأن هدف محمد صلاح في مباراة مانشيستر سيتى أمام فريقه ليفربول والتي انتهت بالتعادل لكل فريق.



وكان وجه أحد متابعيه رسالة إلى نبيل الحلفاوي قائلا : “هدف صلاح يُعيد للأذهان لوحة مارادونا الشهيرة أمام إنجلترا”.



وجاء رد نبيل الحلفاوي : “لا معلش.. مارادونا ما عملش سبعات”.



ودخل نبيل الحلفاوي في مناقشات شديدة مع متابعيه حيث يرى البعض أن المقارنة بين محمد صلاح وماردونا غير مقبولة إلا أن نبيل الحلفاوي برر حديثه قائلا : “لم اقارن لاعبين ببعضهم البعض ولكن اقارن هدف بهدف”.



