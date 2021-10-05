إحالة متهم بقتل مواطن وطفلته وإشعال النيران في جسدهما بحلوان للمفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق جودة محمد خضر عاطل، إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه من عدمه، لاتهامه بقتل مواطن وطفلته وإشعال النيران في جسدهما بسبب خلافات في منطقة حلوان.



صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.



وكشف أمر الإحالة أن "المتهم جودة محمد خضر 61 عاما، أنه بدائرة قسم شرطة حلوان قتل المجني عليه احمد محمد عمدًا مع سبق الإصرار نتيجة خلافات سابقة فيما بينهما، وبباعث الانتقام بيت النية وصمم على تحقيق المنية واعد لهذا الغرض سلاح أبيض "ماسورتان حديديتان" فدلف للعين محل الواقعة وباغته حال نومه وعاجله بضربة واثخن بثلاثة في الرأس فدنا منه وكال له ضربه استقرت بصدره قاصدًا من ذلك قتله، وما أن أيقن وفاته حتي أضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته".



وأوضح أمر الإحالة أن "تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليها الطفلة ملك أحمد عمدا مع سبق الإصرار، بانها ما أن دلفت لذات العين و أبصرته حال إتيانه جرمه محل الاتهام الأول فحاولت الفرار هاربة ولكن انهال عليها المتهم وضربها بذات السلاح الأبيض استقرت برأسها قاصدًا من ذلك قتلها وما أن أيقن وفاتها حتى أضرم النيران في جسدها فأحدث ما بها من إصابات تأيدت طبيًا بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها".



وأكد مجري التحريات رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، أنه بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصل إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة، على النحو الوارد بالأوراق بأنه وعلى اثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه على أثر اعتقاد الأخير بوجود علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجته اعتاد المجني عليه استغلال المتهم ماديا، وبتاريخ الواقعة أنوى المتهم إزهاق روح المجني عليه لما عاناه منه فأعد لذلك السلاح الأبيض المضبوط ودلف للعين محب للواقعة وغافل المجني عليه حال نومه وكال له ضربه واتبعها بثلاثة بالرأس وأخيرها بالصدر باستخدام السلاح الأبيض وعندما عادت نجلته المجني المجني عليها فأبصرته حال ذلك حاولت الفرار ولكن تمكن منها وكال لها ضربه بالرأس بذات السلاح الأبيض وما ان ايقن وفاتها أضرم بجثمانهما النيران محاولا إخفاء جرمه قاصدًا من ذلك قتلهما.



وأوضح تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه احمد محمد عبارة خمسة جروح، بعموم فروة الرأس وكذا عدة كدمات منتشرة بعموم الوجه وبباطن الشفتين مصحوبة بكسور في الأسنان وهي إصابات ذات طبيعة رضية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بادله أو أدوات صلبة من مثل الأدوات المضبوطة بالإضافة الي الحروق المشاهدة بالجثمان عبارة عن حروق نارية غير حيوية حدثت من ملامسة الجسم للهب النار.



وأضاف تقرير الصفة التشريحية، أن إصابة المجني عليها ملك احمد عباره عن عدة كدمات منتشرة بعموم الجبهة ومقدم فروة الرأس مصحوبة بكسور. كما أثبت تقرير المعامل الجنائية تطابق البصمة المستخلصة من التلوث الدموية على الأدوات المضبوطة مع بعضهما البعض كما يتطابق مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليه احمد محمد، كما ثبت احتواء الزجاجات المضبوطة على مشتقات مواد بترولية قابلة للاشتعال.



كما أوضح تقرير الأدلة الجنائية بدء تركز الحريق بملابس جسد المجني عليهما وسلامة باقي العين محل الواقعة وكون الحريق ناتج عن إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلي عود الثقاب أو ورقة مشتعلة باستخدام مادة الجازولين التي تعد من المواد البترولية سريعة الاشتعال.