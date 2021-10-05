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الشرع: تلقيح الأطفال ضد كورونا فكرة جيدة لهذا السبب

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 06:02 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
كشف محمد الشرع، أخصائي الجراحة العامة، عن أسباب توجه العالم إلى البدء في إعطاء جرعات للأطفال الأقل من 18 عامًا.

وأضاف "الشرع" في اتصال هاتفي ببرنامج "أحداث اليوم" على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء أن هناك زيادة في إصابات الأطفال بمتحور دلتا من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نسبة إصابة الأطفال بدلتا أكثر من غيره من المتحورات مع وجود أعراض أكثر جدية من ارتفاع بدرجات الحرارة والأعراض التي تستدعي الدخول إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن أعداد الوفيات مازالت قليلة وغير مقلقة ومن هنا جاءت فكرة إعطاء جرعة من اللقاح للأطفال خاصة أنهم قد يكونوا ناقل للمحيطين بهم ولذلك تبدو فكرة جيدة بإعطائهم اللقاحات لحماية المحيطين أكثر من حماية الطفل لنفسه في ظل انخفاض نسب تعرضهم للوفيات.

ومن ناحية أخرى أكد أنه مع فكرة إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات خاصة لكبار السن والأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة الذين مر على تلقيحهم وقتًا طويلًا نظرًا لقلة الأجسام المضادة لديهم، متوقعًا أن يقل معدل انتشار معدلات الإصابة بمتحور دلتا في نوفمبر المقبل وهذا مبني على القياس في المتحورات السابقة.

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