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وادى دجله يفقد جهود ثنائي الفريق قبل مواجهه السكه الحديد

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
بسمة البدري


تعرض عبدالرحمن جنديه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجله للإصابه أثناء عمليه الاحماء قبل مباراه فريق بنها الماضية في الجولة الاولى من دوري القسم الثاني.


وكشفت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية عن إصابه اللاعب بمزق في العضله الضمه، وسيغيب لاعب عن الملاعب لمده شهر ونصف.

ولم تكون الاصابه الاولي دخل لفريق الدجلاوي قبل انطلاق الموسم الجديد لمسابقة الدوري القسم الثاني، بينما تعرض المدافع ابراهيم رجب ريعو للإصابة بقطع برباط الصليبي وسيغيب من 5 إلى 6 شهور قبل التعافي والرجوع الملاعب.


ويحل فريق وادي دجله ضيفا على نظيره فريق السكه الحديد في المباراه المقرر لها يوم الجمعة القادم في الثانية والنصف عصرا علي ملعب السكه الحديد ضمن منافسات في الجولة التانية من مسابق دوري القسم الثاني مجموعه القاهره.

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