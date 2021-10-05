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وزير الثقافة الأسبق: ثورة 1919 رسخت للوحدة الوطنية

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 06:15 م
حلمي النمنم
حلمي النمنم
عبداللطيف هيبة
أعرب الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن سعادته بالتواجد مع شباب الوفد قائلا: "أتوجه بالشكر للمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد على إعداد وتنظيم هذا المعسكر وحينما نكون في حزب الوفد فيجب أن نعلم بننا في حضرة الوطنية المصرية التي تأسست في ثورة 1919 بقيادة سعد باشا زغلول وبداية الحركة الوطنية المصرية".

جاء ذلك خلال فعاليات ثالث أيام معسكر شباب الوفد ٢٠٢١ المنعقد تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في العين السخنة.

وأشار النمنم إلى أن الشعب المصري قام بثورة 191‪9 رغم أن كان الغرب في ذلك الوقت يصف الشعب المصري بالحفاة العارة ورغم ذلك الوصف خرج الشعب المصري خلف سعد زغلول ليسقط ألإمبراطورية البريطانية والتي كان لا تغيب عنها الشمس ورغم ذلك هزمهم الشعب المصري.

ثورة 1919 رسخت للوحدة الوطنية

وأضاف النمنم أن ثورة 1919 رسخت للوحدة الوطنية التي كان يريد أن يستغلها المستعمر من أجل إيقاف سعد باشا زغلول، ورفعت الثورة شعار الهلال يحتضن الصليب وشاهدنا رجال الدين المسيحي يخطبون بالناس في مساجد مصر ومنها مسجد السيدة زينب والحسين وغيرها وكذلك ذهب العديد من المشايخ الي الكنائس المصرية لحث الناس على تحقيق الاستقلال التام.

اللجنة المشرفة

وتتكون اللجنة المشرفة على معسكر شباب الوفد ٢٠٢١ من محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة أمين الصندوق المساعد للوفد، ومقرر اللجنة النوعية للشباب، والدكتور هاني صبري نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب، والنائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا، والرئيس السابق للجنة النوعية للشباب.

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وزير الثقافه حلمي النمنم حزب الوفد ثوره ١٩١٩ الوفد الفجر

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