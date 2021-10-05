وزير الثقافة الأسبق: ثورة 1919 رسخت للوحدة الوطنية

أعرب الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن سعادته بالتواجد مع شباب الوفد قائلا: "أتوجه بالشكر للمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد على إعداد وتنظيم هذا المعسكر وحينما نكون في حزب الوفد فيجب أن نعلم بننا في حضرة الوطنية المصرية التي تأسست في ثورة 1919 بقيادة سعد باشا زغلول وبداية الحركة الوطنية المصرية".





جاء ذلك خلال فعاليات ثالث أيام معسكر شباب الوفد ٢٠٢١ المنعقد تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في العين السخنة.





وأشار النمنم إلى أن الشعب المصري قام بثورة 191‪9 رغم أن كان الغرب في ذلك الوقت يصف الشعب المصري بالحفاة العارة ورغم ذلك الوصف خرج الشعب المصري خلف سعد زغلول ليسقط ألإمبراطورية البريطانية والتي كان لا تغيب عنها الشمس ورغم ذلك هزمهم الشعب المصري.





ثورة 1919 رسخت للوحدة الوطنية





وأضاف النمنم أن ثورة 1919 رسخت للوحدة الوطنية التي كان يريد أن يستغلها المستعمر من أجل إيقاف سعد باشا زغلول، ورفعت الثورة شعار الهلال يحتضن الصليب وشاهدنا رجال الدين المسيحي يخطبون بالناس في مساجد مصر ومنها مسجد السيدة زينب والحسين وغيرها وكذلك ذهب العديد من المشايخ الي الكنائس المصرية لحث الناس على تحقيق الاستقلال التام.





اللجنة المشرفة



