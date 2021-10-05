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لهذا السبب.. هنادي مهنا تتصدر التريند على "يوتيوب"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 07:57 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
منار أشرف داود
نشرت الفنانة هنادي مهنا فيديو لها من مسلسل "إلا أنا " من حكاية "بدون ضمان"، والذي تصدرت من خلاله التريند على "يوتيوب".

وعلقت "مهنا" على الفيديو الذي شاركته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله : "خمنوا مين تريند على يوتيوب الآن الحمدلله ".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال هنادي مهنا مسلسل "الفتوة" في رمضان 2020 حيث شاركت زوجها أحمد خالد صالح العمل قبل زواجهما مباشرة، وكان المسلسل بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر وأحمد خليل ورياض الخولي ومي عمر ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
لهذا السبب.. هنادي مهنا تتصدر التريند على "يوتيوب"
لهذا السبب.. هنادي مهنا تتصدر التريند على "يوتيوب"

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