البنك الافريقى للتصدير والاستيراد: مصر تلعب دورا محوريا فى تعزيز التجارة وفرص الاستثمار

عقد البنك الافريقى للتصدير والاستيراد مؤتمرا بالقاهرة اليوم تحت عنوان "تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وافريقيا فى اطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية" ويعد هذا المؤتمر احد الفعاليات التى يعقدها البنك الافريقى للتصدير والاستيراد ضمن الاستعدادات الخاصة باطلاق معرض التجارة الأفريقيه البينيه (IATF2021) والذى يعد اكبر تجمع افريقى للشركات واصحاب الاعمال والشركات الناشئة.





وفي كلمته الافتتاحية ، قال البروفيسور بنديكت أوراما ، رئيس مجلس إدارة البنك الافريقى للتصدير والاستيراد Afreximbank: " تعتبر مصر واحدة من أكبر الاقتصادات في قارة إفريقيا ، وتقوم مصر بدور قيادي وحيوي لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية ، و تعد مشاركة ومساهمة القطاع الخاص المصري بكل قطاعاته عاملاً رئيسياً في نجاح تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وفي سياق تنفيذ استراتيجيه وخطط تنويع الصادرات يستهدف البنك الافريقى للتصدير والاستيراد التوسع فى مصادر النمو والدخل بما يتجاوز السلع الأساسية وتطوير قطاعي التصنيع والسيارات ، بالإضافة إلى قطاع التصميمات ، ويعمل بنك Afreximbank على دعم المستثمرين وتشجيع عملية التصنيع والانتاج وزيادة الصادرات من خلال تسهيل إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة و تطوير قطاعات المنتجات والسلع الزراعية والتصنيع الخفيف والخدمات القابلة للتداول ، مع توفير فرص وضمانات تداول السلع والخدمات المنتجة ".

وقال ان معرض التجارة البينية الافريقية ٢٠٢١ سيكون فرصة كبيرة للشركات والتجار والمصنعين فى مختلف الدول الافريقية للمشاركة حيث يعمل المعرض كمنصه لتسهيل التجارة والتبادل السلعى بين دول القارة وايجاد اليه متطورة لتبادل المعلومات حول فرص التجارة وعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية ،كما يشكل مركز لالتقاء كبار رجال الاعمال والمستثمرين من كافة انحاء القارة.

وقال السيد/ هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام في مصر ، في كلمته : "في مصر وبالتحديد فى وزارة قطاع الاعمال العام نعمل على اعادة النظر ومراجعه خريطة الفروع الخارجية لشركات قطاع الاعمال للوصول الى كبرى المراكز التجارية فى افريقيا والعالم ،ونسعى الى تغطية المزيد من البلدان الأفريقية عبر عدد من المحاور الفعالة التي توفر مجموعة واسعة من الخدمات للمصدرين والتجار في جميع أنحاء القارة.

واضاف لدينا نموذج عمل جديد لشركات قطاع الاعمال، فنحن نعتمد على التسويق و الوساطة بدلاً من التجارة ، بالاضافة الى تقديم حزم متكامله من الخدمات اللوجستية والتأمينية المجمعة بشكل متكامل للمصدرين، كما يعتبر العنصر البشري عنصرا هاما فى نموذج العمل الجديد فى ظل الحرص على الاهتمام بالتنمية البشرية، مؤكدا ان فروع شركات قطاع الاعمال المستهدفه فى الدول الافريقية سيتولى العمل بها ابناء كل دولة لاننا نؤمن أنهم يعرفون الكثير عن ممارسة الأعمال التجارية في مجتمعاتهم. و ستكون المهمة الرئيسية لمديري الفروع هي تحديد شبكة من تجار الجملة والوكلاء في المراكز والبلدان المحيطة.

وقال الوزير هشام توفيق:"نحن نعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والوسائل التكنولوجية الحديثه لإدارة الأعمال فى شركاتنا ، وقمنا باصدار كتالوج إلكتروني يتم تحديثه بشكل مستمر ويضم الكتالوج السلع والمنتجات المصرية القابله للتصدير الى جانب عرض الاحتياجات من السلع والخدمات من الخارج سواء من المواد الخام او المنتجات شبه المصنعة ، والتي يمكن تبادلها مع دول أفريقية أخرى وكذلك يستهدف الكاتالوج مراكز التجارة العالمية. "

ومن الجدير بالذكر ان فعاليات المؤتمر الذى ينظمه البنك الافريقى للتصدير والاستيراد تركز على زيادة الوعي باهمية تعزيز التجارة البينية الافريقية والاستفادة من المزايا العديدة للتبادل السلعى بين دول القارة وكذلك الاستفادة من الفرص الكبيرة التى يوفرها معرض التجارة البينية الافريقية الذى ينظمه البنك الافريقى للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي (AU) وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ،تحت شعار IATF2021 والمقرر عقده في ديربان ، كوازولو ناتال ، جنوب إفريقيا ، فى الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر 2021.

وتضمن المؤتمر حلقة نقاشية تحت عنوان: `` تعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين مصر وأفريقيا في سياق تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) '' بمشاركة السيد /ممدوح سلمان ، رئيس مجلس ادارة هيئة تنمية الصادرات، مصر؛ و السيدة/ كانايو أواني ، مدير مبادرة التجارة بين البلدان الأفريقية ببنك Afreximbank ؛ والسيد/ إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية و السيد/ محمد علي ، مدير التجارة السلعيه والمنافسة ، بأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ؛ والسيد/يسري الشرقاوي ، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة (EABA) والسيد / أحمد فكري عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات (AAAM).



