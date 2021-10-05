تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة نظرية داخل الملعب مع اللاعبين، للحديث عن أهمية المرحلة الحالية التي تبدأ بمواجهة الحرس الوطني.

وعقب المحاضرة خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة في منتصف الملعب.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن الفريق سوف يتوجه إلى النيجر يوم 14 أكتوبر الجاري، على أن يخوض مرانه الوحيد يوم 15 على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من مواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة.

واستقر الجهاز الفني إلى الآن على الاكتفاء بالتدريبات اليومية، نظرًا للغيابات الكثيرة في صفوف الفريق، بعد انضمام أكثر من لاعب لصفوف المنتخب الوطني الذي يخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.

ومن المقرر أن يواصل الأهلي تدريباته صباح غد وفقًا لبرنامج الإعداد.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بخوض تدريباته على ملعب التتش قبل التوجه إلى المطار يوم 14 أكتوبر للسفر إلى النيجر.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، قد أكد أن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الطبي الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وصول أي مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار أبو عبلة إلى أن الأهلي سوف يجري مسحة طبية قبل السفر إلى النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف، خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.