وزير البترول: إنهاء الإجراءات اللازمة لمد الغاز الطبيعى إلى لبنان خلال أسابيع

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه من المقرر إنهاء الإجراءات اللازمة لمد الغاز الطبيعى المصرى إلى لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك فى ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات المشتركة التى عقدت بالقاهرة على مدار يومين مع وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض والمسئولين التنفيذيين من الجانبين.





جاء ذلك فى تصريحات للملا عقب انتهاء المباحثات بين الجانبين .





وأضاف الملا أن مد لبنان باحتياجاتها من الغاز المصرى يأتي بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم ومساندة لبنان لتتخطى أزمة الطاقة.





وأشار إلى أن المباحثات مع نظيره اللبنانى جاءت ناجحة ومثمرة لوضع خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصرى تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد ، كما تم الاتفاق على التوقيتات لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الدول الشقيقة الأردن وسوريا لمرور الغاز المصرى عبر أراضيها .





وأضاف الملا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حرص على لقاء الوزير اللبنانى للتأكيد على رغبة مصر فى دعم الشقيقة لبنان فى الحصول علي احتياجاتها من الغاز المصرى ، وأن الوزير اللبنانى قام بزيارة عدد من منشآت قطاع البترول والغاز منها مركز التحكم للشبكة القومية للغازات الطبيعية "الناتا" والتعرف على التقدم التكنولوجى والحداثة فى إدارة حجم خطوط أنابيب الشبكة .





ومن جانبه أكد الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى على فخره واعتزازه بأن أول زيارة رسمية له خارج لبنان كانت لمصر وأن مصر هى أم الدنيا وبوابة الوطن العربى وعاصمته ودائماً تؤازر وتقف مع الدول العربية الشقيقة ، وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسى لن تبخل على لبنان بالمساعدة والدعم ، وأشار إلى أن زيارته تضمنت مقابلة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والذى أكد له دعم الحكومة المصرية للبنان والوقوف معهم فى هذا الوقت الصعب ومساندتهم فى كافة المجالات وخاصة الطاقة ، معرباً عن توجيه الرئيس اللبنانى والحكومة اللبنانية الشكر والتقدير للرئيس السيسى والأشقاء فى مصر ، وأضاف الوزير اللبنانى أن المباحثات التى استمرت على مدار يومين كانت مثمرة وتم خلالها بحث الآليات والإجراءات السريعة التى سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لإعادة تفعيل اتفاقيات توريد الغاز المصرى عبر خط الغاز العربى مروراً بالدول الشقيقة الأخرى سوريا والأردن وأنه قد تم بحث إمكانية توريد كميات إضافية من الغاز سواء على المدى القصير أو الطويل ، وأشار إلى أن هذا التعاون سيساهم فى تحسين والنهوض بقطاع الطاقة اللبنانى واستعادة الاستدامة المالية بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة فى ظل تمتع الغاز الطبيعى بخصائص صديقة للبيئة.