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عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 06:36 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
الفجر الرياضي

 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أخبار عن وفاة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، مما تسبب في حالة من الذعر لدى محبي وجماهير اللاعب.

 

ويعاني مؤمن زكريا منذ فترة من أزمة صحية، وسط دعوات محبي وجماهير الكرة المصرية له بالشفاء والعودة للمستطيل الأخضر. 


ونشر العديد من الأشخاص اليوم، عبر فيسبوك، أخبار عن وفاة نجم الأهلي.

 

ونفى مصدر مقرب من اللاعب، هذه الشائعات مؤكدا أن اللاعب بخير، وأن مثل هذه الشائعات تؤثر بالسلب على أسرة اللاعب.

 

ويعد مؤمن زكريا واحدا من أفضل لاعبي الكرة المصرية في الفترة الأخيرة قبل تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

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