"أبو الغيط" يطمئن على الأوضاع في عمان في أعقاب إعصار شاهين

أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 5 الجاري اتصالاً هاتفياً بـ "بدر البوسعيدي" وزير خارجية سلطنة عمان، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا إعصار شاهين، الذي خلف خسائر واسعة، وللتضامن مع عُمان في مواجهة هذه النازلة الطبيعية.





ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط أعرب خلال الاتصال عن خالص مواساته، وتضامنه مع السلطنة في مواجهة هذه الكارثة، مؤكداً ثقته في قدرة الحكومة العمانية على التعامل مع الموقف بكل كفاءة، وبما يخفف من وقع الأضرار على مواطني عُمان.