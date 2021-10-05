بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة علي كافة الانحاء.



تحذيرات عاجلة للمواطنين



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.



طقس غدًا الأربعاء



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وحار علي جنوب الصعيد فيما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء ليلا، طقس لطيف علي كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية غدًا الأربعاء



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الأربعاء، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الدلتا وسط سيناء.



حالتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة غدا الأربعاء



وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.