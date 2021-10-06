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6 رسائل مهمة من وزيرة البيئة خلال الجلسة الجانبية الخاصة بالتنوع البيولوجي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:41 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الجانبية الخاصة بالتنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية وحماية الغذاء جوهر التحول نحو الاقتصاد الدائري والأزرق وذلك على هامش استضافة مصر للاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط بحضور خبراء التنوع البيولوجى والبيئة والغذاء من مصر والعالم.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة:

١-التناغم مع الطبيعة والاستفادة من الموارد دون إفراط أو تفريط هو طريقنا الوحيد لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض لنا وللجيال القادمة.

٢-طريقنا لتحقيق هذا التناغم يكمن فى دعم التعاون والتناغم والتآزر بين اتفاقيات ريو الثالثة الخاصة بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الاراضي

٣- هناك أهمية قصوى لقضايا الاستثمار الاخضر والتنوع البيولوجي.

٤-كيف سيتم تنفيذ اطار عمل التنوع البيولوجي فيما بعد ٢٠٢٠ كأحد أهم واصعب التحديات التى تواجة العالم الآن في ظل جائحة كورونا.

٥-نجاح مصر فى الوصول الى اتفاق عالمى حول اطار عمل التنوع البيولوجي بعد ٢٠٢٠ من خلال الاتصالات المرئية للتغلب على التحديات العالمية الراهنة.

٥-ستقوم مصر بتسليم رئاسة المؤتمر الى دولة الصين في دورته الخامسة عشر بنهاية اكتوبر الجاري.

٦-اطار عمل التنوع البيولوجي ما بعد ٢٠٢٠ يركز على تضمين كل اوجه الممارسات غير المستدامة للتنوع البيولوجي وسبل التغلب عليها.

الكلمات المفتاحية

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوابة الفجر الفجر

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