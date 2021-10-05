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محمد مجاهد يزف بشرى سارة لطلاب التعليم الفني بخصوص التدريب (فيديو)

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 07:18 م
محمد مجاهد
محمد مجاهد
داليا الحسين
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الوزارة اتفقت مع شركة ألمانية في مجال التكنولوجية الصناعية ومجالات تشغيل المعادن الآلية، موضحًا أن التعاون سيكون شاملا في مجال إنشاء مقر في القاهرة وورش لتدريب الطلاب وإرسال مدرسين للتدريب في ألمانيا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم فتح إيضا 10 مدارس في مصر بالشراكة مع مستثمرين مصريين.

وتابع وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن استقدام الماكينات الحديثة الخاصة بالشركة والتي تعتمد على التكنولوجيا بصورة تامة سيتم خلال السنوات العشر المقبلة؛ وستحدث نقلة كاملة في مجال التصنيع والمعادن.

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وزارة التربية والتعليم تدريب طلاب التعليم الفني التعليم الفني اخبار مصر

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