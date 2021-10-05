"المركزي للتعمير": بدء العمل في مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم (فيديو)

قال المهندس عمرو عبد الهادي، رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير، إنه تم بدء العمل في مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين بـ14 مشروع بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه.



وأضاف "عبد الهادي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن الجهاز المركزي للتعمير هو أحد الأجهزة الأساسية لوزارة الإسكان والذي يتولى مشروعات تنمية سيناء بالتوازي مع باقي أجهزة الدولة.



وأشار إلى أن هذا الجهاز ينفذ طرق وإسكان ومشروعات مرافق وخدمات وتطوير عشوائيات لصالح أجهزة الدولة منذ 2014 وحتى الآن في أكثر من 420 مشروع لصالح سيناء ومدن القناة بتكلفة 22 مليار جنيه، موضحًا أنه على مستوى الدولة تم إنفاق أكثر من 700 مليار جنيه على مشروعات الدولة.



وأوضح أن هناك 98 مشروع بإجمالي 900 كيلو متر منها محور 30 يونيو يربط بين جنوب بورسعيد ويمتد إلى طريق العين السخنة وتم الانتهاء من القطاع الشمالي بطول 54 كيلو متر ويعتبر محور الحركة لتنمية محور قناة السويس ويربط أنفاق قناة السويس مع بعضها ومع الطرق الرئيسية المؤدية للقاهرة والدلتا.



وتابع أن هناك مشروع التجمعات السكنية داخل شمال ووسط سيناء بتنفيذ 18 تجمع تنموي منها 11 في شمال سيناء و7 في جنوب سيناء، بالإضافة إلى مشروعات إسكان اجتماعي بإجمالي 16 ألف وحدة سكنية، ومشروعات مرافق الخدمات ومشروعات البنية الأساسية للمرافق الجديدة والتوصيل الكهربائي والمجتمعات البدوية.