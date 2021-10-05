خبير: 10 % من مستخدمي فيسبوك ذهبوا لمواقع بديلة (فيديو)

قال أحمد دياب رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مجموعة من المتخصصين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تابعوا أزمة تعطل مواقع التواصل الاجتماعي أمس.



ونفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية غزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تكون هناك سرقة بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يتم اختراق حسابات المستخدمين.



وأكد أحمد دياب رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه لا يستطيع أحد الجزم بمعرفة سبب تعطل مواقع التواصل الاجتماعي، مبديًا تعجبه ممن ينسب التعطل إلى طفل صيني في الثالثة عشر من عمره.



وأضاف أن تعطل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي جعل الجهات الأمنية الأمريكية تفكر في إيجاد تطبيقات تكنولوجية بديلة، لافتا إلى أن 10 % من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت معطلة بالأمس، ذهبوا لمواقع إلكترونية بديلة مثل تويتر والتليجرام.



وأتم حديثه أن أسهم شركة فيسبوك المطروحة في البورصة فقدت نحو 4.5 % من قيمتها على إثر تعطل التطبيق مساء أمس.

