تفريغ 720 طن حديد بموانئ بورسعيد وتداول 20 سفينة









أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة ترفع علم نيوزلندا ويبلغ طولها 88 مترا والغاطس 4.7 متر وذلك لشحن 720 طن حديد بالميناء.





وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة وخروج سفينتي حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول أيضا سفينتي حاويات وبضائع عامة.





ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.