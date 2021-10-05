بمشاركة 700 لاعب.. ختام الدور الأول من بطولة الجمهورية للسباحة باتحاد الإعاقات الذهنية

وأوضحت مبدى أن البطولة يتم تنظيمها وفق القانون الدولي للسباحة، بالإضافة إلى بعض التعديلات التي وضعها الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، وتقام المنافسات في إعاقات الداون سيندروم، التوحد، الإعاقة الفكرية، الإعاقة المركبة، للمراحل العمرية تحت 12 سنة، تحت 16، تحت 20، فوق 20.