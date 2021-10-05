موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا

يستضيف استاد سان سيرو غدا الأربعاء, المواجهة المرتقبة بين منتخب إيطاليا ونظيره منتخب إسبانيا، في الملحمة الكروية التي تجمعهما في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.





موعد مباراة ايطاليا واسبانيا في دوري أمم أوروبا





ومن المقرر أن تقام مباراة إيطاليا وإسبانيا، في تمام التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، الأربعاء المقبل، الموافق السادس من أكتوبر الجاري، على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.





التشكيل المتوقع لمنتخب ايطاليا





ومن المتوقع ان يبدأ منتخب ايطاليا مباراته ضد اسبانيا بتشكيل متوقع من





حراسة المرمى: أوناي سيمون.





خط الدفاع: ماركوس ألونسو – إيميريك لابورت – إريك جارسيا – سيزار آزبليكويتا.





خط الوسط: ميكيل ميرينو – سيرجيو بوسكيتس – كوكي.





في الهجوم: بابلو سارابيا – يريمي بينو – فيران توريس.

التشكيل المتوقع لمنتخب اسبانيا





ومن المتوقع ان يبدأ منتخب اسبانيا مباراته ضد ايطاليا بتشكيل متوقع من





حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.





خط الدفاع: إيمرسون، جيورجيو كيليني، ليوناردو بونوتشي، جيوفاني دي لورينزو.





خط الوسط: ماركو فيراتي، جورجينيو ، نيكولو باريلا.





في الهجوم: لورينزو إنسيني، جياكومو راسبادوري، فيديريكو كييزا.





القنوات الناقلة لمباراة ايطاليا واسبانيا

وتنقل شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية بشكل حصري ورسمي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، في الشرق الأوسط والوطن العربي. وستكون مواجهة إيطاليا وإسبانيا مذاعة عبر قناة “beIN Sports premium 1 HD”، ويقوم المعلق التونسي الشهير “عصام الشوالي“ بمهمة التعليق والوصف الصوتي لأحداث المباراة.



