Advertisements

تعرف على سبب تصدر مي عز الدين تريند "جوجل"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:12 م
مي عز الدين
مي عز الدين
رنا حسين


تصدرت مي عز الدين في الساعات الأخيرة تريند جوجل وذلك بعد أحدث صورة نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


و عادت مي عز الدين إلى السوشيال ميديا مرة أخرى بعد اعتزالها لفترة بدون ذكر سبب، وانهالت عليها تعليقات النجوم على الصورة فعلقت آيتن عامر:"اهلا برجوعك... طل القمر"، وعلقت ريم البارودي:"وحشتينى ووحشتينا يا ميكا"، وعلقت رندا البحيري:"فينك يا مي وحشتيني".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، مسلسل "خيط حرير"، والذي عُرض نهاية العام 2020، وشارك في بطولته العديد من النجوم، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.
تعرف على سبب تصدر مي عز الدين تريند "جوجل"
تعرف على سبب تصدر مي عز الدين تريند "جوجل"

الكلمات المفتاحية

مي عز الدين تريند جوجل الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغات جديدة عن تعطل عمل "فيسبوك" في مختلف أنحاء العالم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ يوم

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ أقل من نصف ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الكشف عن ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

منذ نصف ساعة

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ ساعتين

سبب استمرار كومان في قيادة برشلونة

منذ ساعة

الأهلي يصدم حارس مرماه بهذا القرار

منذ ساعتين و 28 دقيقة

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يواصل تحركاته في آخر أيام الميركاتو

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

سوسن بدر تستأنف تصوير مسلسل "خيط حرير"

محمد علي رزق يشارك جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "خيط حرير"

مي عز الدين تتصدر تريند بعد عرض خيط حرير

شاهد...هنادي مهنا تشارك جمهورها بصورها مع مي عز الدبن

هنادي مهنا توجه رسالة إلى والديها

أول تعليق من محمود عبدالمغني بعد براعته بمسلسل "خيط حرير"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

09:29 م

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

07:58 م

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements