تعرف على سبب تصدر مي عز الدين تريند "جوجل"





تصدرت مي عز الدين في الساعات الأخيرة تريند جوجل وذلك بعد أحدث صورة نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





و عادت مي عز الدين إلى السوشيال ميديا مرة أخرى بعد اعتزالها لفترة بدون ذكر سبب، وانهالت عليها تعليقات النجوم على الصورة فعلقت آيتن عامر:"اهلا برجوعك... طل القمر"، وعلقت ريم البارودي:"وحشتينى ووحشتينا يا ميكا"، وعلقت رندا البحيري:"فينك يا مي وحشتيني".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، مسلسل "خيط حرير"، والذي عُرض نهاية العام 2020، وشارك في بطولته العديد من النجوم، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.