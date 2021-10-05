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وزير الكهرباء: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيفيدنا وقت الذروة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 07:37 م
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية التي تم توقيعها دخلت حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن هناك دراسات تفيد ضرورة وجود ربط كهربائي بين جميع الدول العربية، لافتا إلى أن هناك مشروعات ربط كهربائي بين مصر والأردن، وليبيا، والسودان.

وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتضمن مد خط يصل إلى 3000 ميجاوات، وقيمة المشروع تصل إلى 1.8 مليار دولار، والتمويل يتم عبر صناديق عربية، وحصة مصر تصل إلى 550 مليار دولار.

وأضاف وزير الكهرباء، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد ركيزة الربط الكهربائي العربي، لافتا إلى أن وقت الذروة للاستهلاك في السعودية مختلف عن وقت الذروة في مصر، معلقا: "لما يكون عندنا احتياج وقت الذروة نقدر ناخد من السعودية ونفس الأمر في المملكة".

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مشروع ربط كهربائي الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الدكتور محمد شاكر

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