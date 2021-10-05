المركزي: إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع يتخطى 11 مليار ريال خلال أسبوع

سجل إنفاق المستهلكين بالمملكة العربية السعودية عبر عمليات نقاط البيع انخفاضا خلال الفترة من 26سبتمبر/ أيلول إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بنحو 24.6% مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفعت قيمة المبيعات الأسبوعية، وفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما"،إلى 11.03 مليار ريال، مقابل 8.85 مليار ريال خلال الأسبوع السابق المنتهي في 26 سبتمبر / أيلول.

وارتفع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال الأسبوع بنحو 15% إلى 119.137 مليون عملية، مقابل 103.627 مليون عملية في الأسبوع السابق.

وتركز إنفاق المستهلكين في المملكة عبر عمليات نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي على قطاع الأطعمة والمشروبات ب بقيمة 1.825 مليار ريال عبر تنفيذ 28.942 مليون عملية، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة 1.393 مليار ريال عبر تنفيذ 33.270مليون عملية.

وجاء قطاع السلع والخدمات المتنوعة ثالثا بحجم إنفاق بلغ 1.119 مليار ريال بعد تنفيذ 11.67مليون عملية، ثم قطاع الصحة بـ 895.673 مليون ريال عبر تنفيذ 6.638مليون عملية.

وحل الإنفاق على الأحذية والملابس في المرتبة الخامسة بـ 717.807مليون ريال بتنفيذ 4.423مليون عملية، ثم الإنفاق على محطات الوقود بقيمة 655.175مليون ريال بعد تنفيذ 10.707مليون عملية.

وتصدرت مدينة الرياض المدن السعودية في حجم الإنفاق خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر / تشرين الاول الجاري؛ بقيمة 3.367مليار ريال (مسجلا ارتفاعا بنحو 20.2%عن الأسبوع السابق) عبر تنفيذ 32.064مليون عملية.

وحلت مدينة جدة في المرتبة الثانية بإنفاق المستهلكين بواقع 1.67مليار ريال (بارتفاع نسبته 17%) من خلال تنفيذ 16.345مليون عملية، ثم الدمام بـ 577.489 مليون ريال بعد تنفيذ 5.466مليون عملية خلال الأسبوع.