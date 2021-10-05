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خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 07:58 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد زويد
كشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا نجم منتخب مصر والنادي الأهلي حقيقة وفاته خلال الساعات الأخيرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن كل ما تم تداولة حول خبر وفاة اللاعب ليس له أساس من الصحة.

وأكد المصدر أن حالة اللاعب مستقرة الآن، ولا يوجد داعي لنشر مثل هذه الشائعات.

وتابع: " لا يجوز نشر مثل هذه أخبار على لاعب مصاب يعتمد شفائه على النفسية".

وأختتم حديثه قائلا: " يجب معاقبة كل كاذب وناشر لهذه الأخبار".

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