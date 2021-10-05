سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي حسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن سترلينج مجنون بفكرة الانضمام إلى برشلونة وقد أعطى النجم الإنجليزي موافقته بالفعل على الانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني.

‏ وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن سترلينج كان هو الرهان السري للدائرة الرياضية في برشلونة في الأسبوع الأخير في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المدير الرياضي للبارسا ماتيو أليماني سافر إلى مدينة مانشستر سابقاً من أجل محاولة الحصول عليه على سبيل الإعارة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من قيمة سترلينح المرتفعة لكن بالنسبة لبرشلونة فهي ميسورة التكلفة وستكون الصفقة كإعارة تثير اهتمام جميع الأطراف.