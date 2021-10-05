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الزراعة: فحص وعلاج أكثر من17ألف راس ماشية ب5 محافظات

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم علاجه ضمن نشاط القوافل البيطرية العلاجية المجانية خلال شهر سبتمبر.

حيث أوضح التقرير أنه تم علاج 17 ألف و925راس ماشية في 5 محافظات وهي (الإسكندرية – البحيرة – الغربية – الشرقية – المنيا)

وقال القصير، إنَّ الاهتمام بالقوافل البيطرية يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء والالبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وأكّد أنَّ القوافل البيطرية العلاجية هي نتاج تضافر جهود عدة جهات في الوزارة وتعاون مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمة البيطرية المجانية لصغار المُربيين في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً.

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