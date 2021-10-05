وزير الكهرباء: مصر وصلت إلى 100% من الكفاءة في إنتاج الطاقة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مصر لديها مشروعات قيد التنفيذ للربط الكهربائي المشترك مع السودان، ومنها يمكن التوسع والوصول للتعاون مع عدد من الدول الأفريقية، متوقعا أن يكون هناك ربط كهربائي على مستوى القارة الأفريقية.



وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن قدرة الشبكة الكهربائية الحقيقة تصل إلى 47 ألف ميجاوات، ولدينا احتياطي أمن كبير، ونستطيع تصدير الطاقة الكهربائية لدول الجوار.



وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن مصر وصلت إلى 100% من الكفاءة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مضيفا: "اللي عملناه في خلال الخمس سنوات الماضية يعادل مرة ونصف ما تم تنفيذه خلال 60 سنة عاما".

