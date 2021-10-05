تعرف علي موعد حفل بهاء سلطان بالإسكندرية.. تفاصيل!





يستعد الفنان بهاء سلطان، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر المقبل، على مسرح نادي سموحة بمحافظة الإسكندرية، إهداءً من المهندس محمد فرج عامر والدكتور عمر خميس الغنيمي ويبدأ دخول الجمهور من الساعة 6 مساءً.



وروج المنتج ومنظم الحفلات الشهير وليد منصور للحفل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "إسكندرية.. جاهزين.. النجم بهاء سلطان.. نادي سموحة إسكندرية.. تنظيم تالنت دبيلو إم".



وكان قد أحيا بهاء سلطان حفلًا غنائيًا، عاد من خلاله بعد غياب كبير للجمهور في منطقة الساحل الشمالي يوم 2 سبتمبر الماضي ضمن حفلات موسم الصيف، رافعًا شعار كامل العدد، وبدأت أسعار تذاكر الحفل بـ 600 جنيه، وقدم خلال الحف العديد من الأغاني التي يحبها الجمهور منها أغنية يا تري، الواد قلبه بيوجعه وأنا مصمم، احلف، 3 دقايق، وأنت بتكلمني وأنت واخدها معايا تحدي.



وكان آخر أعمال المطرب بهاء سلطان أغنية أنا متفائل، بالتعاون مع الفنان أمير عيد، وكانت في شهر يوليو الماضي، والأغنية جاءت بمناسبة دعم الأبطال المشاركين في أولمبياد طوكيو.



