ملوي يضم لاعبان قبل غلق القيد بالقسم الثاني





يواصل نادي ملوي الرياضي تدعيم صفوف الفريق الأول بالصفقات الجديدة في الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا لاستكمال بطولة دوري القسم الثاني بناءً علي طلب المدير الفني للفريق محمد هريدي .



وتعاقد نادي مع كلا من حماده احمد علي "اسيان " لاعب خط الوسط ولاعب إتحاد الشرطة السابق ، و عبد الرحمن شعبان حارس مرمى فريق قوص لمدة عام واحد .



والجدير بالذكر أن نادي ملوي قد تعاقد مع كلا من اللاعب أحمد اللول نجم أسمنت أسيوط علي سبيل الإعارة لمدة عام واحد ، وعلي جندي لاعب بيراميدز والمنيا السابق محمود شعبان تريكة لاعب المنيا وسمسطا السابق ، وعمرو الشناوي حارس مرمي ناصر ملوي ، و محمد توفيق لاعب المنيا ونادي وملويالسابق ، ومحمود جلال بوجا لاعب ديروط السابق ، و عباس مصطفى لاعب نادي أسوان والمنيا السابق ، و النيجيري الاوي شريف قادماً من طهطا ، و محمد عبد السميع لاعب المنيا وسمسطا ، واحمد حسن سامبا لاعب حرس الحدود السابق ،و محمد حماده لاعب تليفونات بني سويف السابق .