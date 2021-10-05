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رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي يوقع مذكرة مع المفوضية العليا

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 08:07 م
خلال توقيع مذكرة التفاهم
خلال توقيع مذكرة التفاهم
أحمد الليموني
التقى رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي السيد السفير د. سعيد أبو علي والوفد المرافق له، مع رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف اليوم الثلاثاء بمقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ونقل إليه تحيات الأمين العام للجامعة وتقديره للدعوة الكريمة للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية بهذا الاستحقاق الهام، وتمنياته لها بالنجاح والتوفيق.

وأكد الدكتور سعيد، على الاهتمام الذي يوليه الأمين العام وأعضاء الجامعة العربية بهذه العملية الانتخابية في العراق، ودورها في ترسيخ الديمقراطية ومفهوم التداول السلمي للسلطة، والتطلع لسيرها في أفضل الظروف وفقاً للإطار القانوني المنظم لها والمعايير الدولية المتعارف عليها، وأن تعكس نتائجها إرادة الشعب العراقي في اختيار ممثليه في البرلمان، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التجربة يكتسي أهمية بالغة للعراق والمنطقة العربية، وأن الجامعة العربية تنظر إلى هذه الانتخابات كونها انتخابات مفصلية، وتعد فرصة كبيرة لتعزيز استقرار وتقدم وازدهار العراق.

ومن جهته، استعرض القاضي جليل مسار هذه الانتخابات التي جرى الإعداد لها من مختلف أبعادها السياسية والقانونية والفنية وأن المفوضية قد استكملت كافة الاستعدادات الخاصة لتوفير أفضل الظروف لإجرائها وإنجاحها، مؤكدًا على أن هذه الانتخابات ستكون تجربة جديدة ومختلفة، وستكون حجر الأساس لبناء تجارب انتخابية نزيهة وشفافة.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمهمة مراقبي بعثة جامعة الدول العربية في العراق والالتزامات المتبادلة بين الجانبين لتحقيق الأهداف المرجوة من بعثة الجامعة، وحسن قيامها بدورها على نحو أكمل من خلال انتشار أعضاء البعثة في مختلف محافظات العراق.

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