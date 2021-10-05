وزير الكهرباء يكشف التحدي الذي يواجههم.. ويؤكد: انفقنا 36 مليار جنيه لتحسينه



وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن مقدار الاستثمارات التي ضخت في مجال شبكات التوزيع على مدار الأربعة سنوات الماضية تصل إلى 36 مليار جنيه، ومازال العمل جاريا على تحسين وضع الشبكات.



وعن مبادرة "حياة كريمة"، أوضح أن الوزارة خصصت نحو 60 مليار جنيه لمشروعات الكهرباء في قرى المبادرة لرفع كفاءة شبكات التوزيع، وهو ما سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوى أداء الشبكات، منوها بأن هناك تصور لتنفيذ 47 مركز تحكم في شبكات التوزيع، حيث لم يكن لدينا أي مراكز تحكم.



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن شبكات توزيع الطاقة تعد التحدي الحقيقي الذي يواجههم، وهناك حجم عمل كبير يتم بهذا الصدد.