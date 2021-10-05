Advertisements

وزير الكهرباء يكشف التحدي الذي يواجههم.. ويؤكد: انفقنا 36 مليار جنيه لتحسينه

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:14 م
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن شبكات توزيع الطاقة تعد التحدي الحقيقي الذي يواجههم، وهناك حجم عمل كبير يتم بهذا الصدد.

وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن مقدار الاستثمارات التي ضخت في مجال شبكات التوزيع على مدار الأربعة سنوات الماضية تصل إلى 36 مليار جنيه، ومازال العمل جاريا على تحسين وضع الشبكات.

وعن مبادرة "حياة كريمة"، أوضح أن الوزارة خصصت نحو 60 مليار جنيه لمشروعات الكهرباء في قرى المبادرة لرفع كفاءة شبكات التوزيع، وهو ما سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوى أداء الشبكات، منوها بأن هناك تصور لتنفيذ 47 مركز تحكم في شبكات التوزيع، حيث لم يكن لدينا أي مراكز تحكم.

أخبار تهمك

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ يوم

عاجل.. بلاغات جديدة عن تعطل عمل "فيسبوك" في مختلف أنحاء العالم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يصدم حارس مرماه بهذا القرار

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن ملامح قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 3 ساعات

سبب استمرار كومان في قيادة برشلونة

منذ ساعة

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ ساعتين

الأهلي يواصل تحركاته في آخر أيام الميركاتو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ ساعة

خاص.. أخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

منذ ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:58 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

09:29 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

07:58 م

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements