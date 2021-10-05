رسمياً.. الأهلي يعلن تجديد عقد صلاح محسن

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، إنه تم تمديد عقد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات مقبلة.

وتابع: "جاء تمديد عقد اللاعب بالإضافة إلى الموسم الذي سوف ينطلق بعد أسابيع، لتصبح مدة تعاقد صلاح محسن مع الأهلي 5 سنوات كاملة".

جاء ذلك بعد النجاح في تمديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، مساء أمس لمدة ثلاث مواسم مقبلة وإعلان استمراره داخل التتش.

ويستعد اللاعب مع فريقه في الوقت الحالي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، يوم 16 أكتوبر الجاري خارج الديار ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.