رئيس بعثة الجامعة العربية يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات العراقية

التقى رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي السفير سعيد أبو علي والوفد المرافق له مع رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف اليوم الثلاثاء 5/10/2021 بمقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ونقل إليه تحيات معالي السيد الأمين العام للجامعة وتقديره للدعوة الكريمة للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية بهذا الاستحقاق الهام، وتمنياته لها بالنجاح والتوفيق.

وأكد الدكتور سعيد على الاهتمام الذي يوليه معالي الأمين العام وأعضاء الجامعة العربية بهذه العملية الانتخابية في العراق، ودورها في ترسيخ الديمقراطية ومفهوم التداول السلمي للسلطة، والتطلع لسيرها في أفضل الظروف وفقاً للإطار القانوني المنظم لها والمعايير الدولية المتعارف عليها، وأن تعكس نتائجها إرادة الشعب العراقي في اختيار ممثليه في البرلمان. مشيراً إلى أن نجاح هذه التجربة يكتسي أهمية بالغة للعراق والمنطقة العربية، وأن الجامعة العربية تنظر إلى هذه الانتخابات كونها انتخابات مفصلية، وتعد فرصة كبيرة لتعزيز استقرار وتقدم وازدهار العراق.

من جهته استعرض القاضي جليل مسار هذه الانتخابات التي جرى الإعداد لها من مختلف ابعادها السياسية والقانونية والفنية وأن المفوضية قد استكملت كافة الاستعدادات الخاصة لتوفير أفضل الظروف لإجرائها وانجاحها، مؤكداً على أن هذه الانتخابات ستكون تجربة جديدة ومختلفة، وستكون حجر الأساس لبناء تجارب انتخابية نزيهة وشفافة.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمهمة مراقبي بعثة جامعة الدول العربية في العراق والالتزامات المتبادلة بين الجانبين لتحقيق الأهداف المرجوة من بعثة الجامعة، وحسن قيامها بدورها على نحو أكمل من خلال انتشار أعضاء البعثة في مختلف محافظات العراق.