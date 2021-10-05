البنك الدولي يقرض نيجيريا 400 مليون دولار لتمويل شراء لقاحات كورونا





وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لصالح شراء لقاحات ضد فيروس "كورونا" وتسريع عملية التطعيم في أنحاء البلاد في إطار مشروع الاستعداد والاستجابة لفيروس "كوفيد 19".





ومن المنتظر أن يساعد التمويل نيجيريا على تكثيف عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وكذلك تعزيز الأنظمة الصحية ذات الصلة حتى تكون على استعداد لأي طوارئ صحية مستقبلا.





وقال المدير القطري للبنك الدولي في نيجيريا شوبهام تشودري إن هذا التمويل الإضافي سيضمن أن الحكومة النيجيرية تمتلك المصادر المالية اللازمة لمواصلة حملتها للتطعيم ضد الفيروس.





وأوضح تشودري - في بيان لمكتب البنك الدولي في نيجيريا - أن النيجيريين سيتاح لهم إمكانية الحصول على اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد 19) بصورة أكبر".





يذكر أن 10 ملايين نيجيري فقط (0.94%) من بين سكان نيجيريا الذين يتجاوز عددهم 200 مليون نسمة تلقوا لقاح كورونا حتى الآن.





وكان البنك الدولي قد خصص أكثر من 157 مليار دولار أمريكي منذ بداية الوباء من أجل مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للوباء في العالم بلغ نصيب نيجيريا منها 1.2 مليار دولار أدرجت ضمن الميزانية الحكومية المخصصة لمواجهة الوباء.