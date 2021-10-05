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محمد شاكر عن سرقة التيار الكهربائي: "السرقة حرام"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:00 م
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
هدى عبدالرازق
عقب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، على حالات سرقة التيار الكهربائي، قائلا: "حجم حالات سرقة التيار الكهربائي ليس قليلا".

وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن شرطة الكهرباء تلعب دورا هاما في ضبط حالات سرقة التيار الكهربائي، مناشدا المواطنين عدم القيام بسرقة التيار الكهربائي، قائلا: "السرقة حرام، وامر مشين.. مش قادر اتخيل حد يسرق حاجة ويستحلها".

وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنهم يطبقون عدد من الإجراءات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي مثل تركيب العدادات مسبوقة الدفع، فضلا على أنهم يعملون على حزكمة عملية مراقبة استهلاك التيار الكهربائي، مؤكدا أنهم يتعاملون فورا مع الشكاوى التي تصل لهم.

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