نور إيهاب تهنئ بشرى بعيد ميلادها

حرصت الفنانة نور إيهاب على تهنئة الفنانة بشرى بعيد ميلادها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









حيث نشرت نور إيهاب صورة تجمعها بالفنانة بشرى وعلقت عليها قائله:"كل سنة وانتي قمر وكل الناس بتموت فيكي بحبك".









يذكر أن آخر أعمال الفنانة نور إيهاب مسلسل لعبة نيوتن الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، مايان السيد، وغيرهم من الفنانين إخراج تامر محسن.